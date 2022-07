© Copyright : DR

La célèbre actrice américaine lance une collection de maillots de bain en édition limitée et d’inspiration vintage, en collaboration avec la marque Andie.

C’est dans une usine au Maroc que la star hollywoodienne et la marque de swimwear Andie ont choisi de concevoir cette première collection de maillots de bain, dont les tissus haut de gamme proviennent d’Italie et de France.

Cette première ligne de maillots de bain se compose de dix pièces inédites, réparties entres bikinis et maillots une-pièce, toutes inspirées de la garde-robe vintage de l’actrice de 59 ans, composée au gré de ses nombreux voyages aux quatre coins du monde.

Vendus entre 75 et 155 dollars, les maillots de bain dessinés par Demi Moore ont été présentés lors d’une campagne organisée sur la Côte d’Azur et aux alentours de Marseille, dans le sud de la France, où l'actrice pose tour à tour sur un voilier, au bord d'une piscine ou sur une terrasse surplombant la Côte d'Azur, et apparaît plus belle que jamais.

«Demi Moore a captivé des millions de personnes tout au long de sa carrière primordiale. Avec un style indéniable et un souci du détail impressionnant, nous avons pensé qu'elle était le partenaire parfait pour Andie», a déclaré Michelle Copelman, vice-présidente de la marque et du design chez Andie. Et de poursuivre, «Demi a participé à chaque étape du processus de conception, des croquis et des silhouettes à la sélection des tissus et à la finalisation des touches finales. Nous sommes ravis de nous associer à une icône de la mode aussi influente sur cette collection très spéciale et nous avons hâte de la partager avec les femmes du monde entier».

De son côté, l’actrice et modèle principal de la campagne promotionnelle de cette ligne inspirée d'un esprit French Riviera, explique que «les maillots de bain Andie sont devenus des incontournables de (sa) garde-robe» et que de fait, «travailler directement avec l'équipe d'Andie pour créer des maillots de bain significatifs influencés par (son) penchant pour la mode vintage, tout en gardant à l'esprit les femmes à chaque étape de leur vie, a été une expérience inspirante et épanouissante».

La collection est disponible en ligne et dans les magasins éphémères de la marque à Sag Harbor (New York) et à Berkeley (Californie).

