Cheikha Bodour Al Qasimi, fille de l’émir de Charjah, sous le charme de Fès

C’est à l’occasion de la 16ème édition du festival de Fès de la culture soufie et des spiritualités mondiales, qui se déroulait dans du 20 au 27 avril, que Cheikha Bodour Al Qasimi, fille de l’émir de Charjah, émirat des Émirats arabes unis, était en visite au Maroc.

Celle qui dirige des institutions et des initiatives visant à favoriser le progrès socio-économique, à soutenir les industries culturelles et le patrimoine, et à catalyser des partenariats multipartites pour le développement durable, a partagé sur son compte Instagram de nombreuses photos et vidéos de son séjour dans la capitale spirituelle du Royaume.

«Ce fut un tel plaisir d’assister à l’ouverture du Festival de Fès de la culture soufie et des spiritualités mondiales au Maroc, organisé sous le thème « Connais-toi toi-même »», écrit Cheikha Bodour Al Qasimi, qui a aussi partagé des clichés et des séquences des performances musicales auxquelles elle a assisté durant le festival.

Cheikha Bodour Al Qasimi a également assisté à une table ronde intitulée «Ibn Arabi et Rumi, un dialogue continu», et participé à un atelier de calligraphie, une expérience qu’elle a qualifiée de «mémorable».

Pendant son séjour à Fès, Cheikha Bodour Al Qasimi a visité certains sites historiques emblématiques de la ville, à l’instar de la Medersa Al Attarine, école coranique construite entre 1323 et 1325 sous les ordres du sultan Abu Saïd, et indéniablement, la plus belle Medersa que compte la ville impériale.

À l’occasion de sa visite dans ces lieux, elle a publié, toujours sur son compte Instagram, une citation de Jalal Al-Din Al-Rumi, poète du 13ème siècle: «Soyez comme le soleil pour la grâce et la miséricorde. Soyez comme la nuit pour couvrir les fautes des autres. Soyez comme l’eau courante pour la générosité. Soyez comme la mort pour la rage et la colère. Soyez comme la Terre pour la modestie. Apparaissez tel que vous êtes. Soyez tel que vous apparaissez».

Très investie dans de nombreux domaines, Cheikha Bodour Al Qasimi est l’une des figures majeures de l’émirat de Charjah. Présidente de l’Université américaine de Charjah, elle est à la tête de plusieurs institutions nationales et internationales impliquées dans la culture, l’éducation, le commerce, le développement durable, l’édition, l’emploi des jeunes, l’entrepreneuriat féminin ou encore le changement climatique.