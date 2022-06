Drapeaux d'Israël et d'Arabie saoudite. Photo d'illustration.

L'administration Biden «s'efforce de négocier» des accords entre le Royaume d’Arabie saoudite et Israël susceptibles d’ouvrir la voie à une normalisation des relations diplomatiques, croit savoir le «Wall Street Journal».

Le Wall Street Journal fait état des efforts de la Maison Blanche pour organiser une visite du président américain en Israël et en Arabie saoudite dans les prochaines semaines pour «un voyage décisif qui pourrait faire avancer les intérêts politiques des trois pays».

«L'Arabie saoudite s'engage dans des pourparlers sérieux avec Israël pour nouer des liens commerciaux et établir de nouveaux accords de sécurité alors que le royaume perçoit un changement au sein de son opinion publique en faveur de l'établissement de liens officiels avec l'Etat à majorité juif», écrit le grand tirage américain.

Et d’ajouter que «le royaume étend ses pourparlers avec les dirigeants israéliens qui pourraient redéfinir la politique du Moyen-Orient et mettre fin à des décennies d'inimitié entre deux des nations les plus influentes de la région».

Aviation civile contre Tiran et Sanafir

Parmi les accords en cours de négociations, le média américain qui se réfère à des «personnes familières avec les efforts» en cours, cite le domaine de l’aviation civile avec le droit pour les avions commerciaux israéliens de survoler l’espace aérien saoudien, mais aussi permettre à l'Arabie saoudite de «prendre le contrôle total de deux îles stratégiques de la mer Rouge», en l'occurrence Tiran et Sanafir.

Dans le même temps, Riyad a autorisé une série d'hommes d'affaires israéliens à se rendre en Arabie saoudite alors que les deux nations cherchent à approfondir leurs liens économiques, selon des personnes proches de ces visites.

Lors d'une récente visite à Washington, le prince Khalid ben Salmane, fils du roi Salmane et frère du prince héritier Mohammed ben Salmane, «a déclaré en privé aux gens que les récents sondages ont montré un changement décisif, en particulier parmi les Saoudiens de moins de 30 ans, en faveur des relations diplomatiques avec Israël, selon des personnes informées des pourparlers», ajoute la même source.

«Bien que les relations diplomatiques officielles soient encore dans des années, la série d'étapes politiques, militaires et économiques secrètes pourrait accélérer les efforts de longue haleine pour mettre fin au conflit entre deux pays qui voient une menace commune en Iran, selon les personnes impliquées dans les efforts».

La question n'est pas de savoir «si», mais «quand»

Selon le Wall Street Journal, les pourparlers saoudo-israéliens constituent un «élément clé» des efforts visant à restaurer les liens tendus entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, «alors que l'administration Biden commence à poursuivre les efforts de l'ancien président Donald Trump pour établir des liens entre Israël et le monde arabe sans attendre un accord de paix israélo-palestinien».

«La question n'est plus de savoir si l'Arabie saoudite acceptera Israël comme voisin, mais quand, disent les responsables israéliens et saoudiens», assure le média américain.