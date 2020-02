Vidéos. Zoo de Dakar: l'homme attaqué par un lion l'a bien cherché

On en sait un peu plus sur l'attaque d'un homme par un lion qui s'est produite ce dimanche 23 février au parc zoologique de Hann à Dakar. L'homme est entré dans la zone de sécurité et s'est lancé dans une longue provocation de l'animal.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé