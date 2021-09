Vidéo. Mauritanie: le marché reste bien approvisionné en fruits et légumes venus du Maroc

© Copyright : le360 Afrique/Seck

Cinq jours après une attaque perpétrée par des hommes lourdement armés contre des camionneurs marocains au Mali, le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie n'a subi aucune perturbation et le marché de Nouakchott est bien approvisionné en fruits et légumes venus du royaume voisin.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck