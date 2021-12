Vidéo. Mali: Mery Sangaré, un artiste plasticien qui bouleverse les codes

Mery Sangaré est un artiste plasticien malien. Dès son plus jeune âge, Mery a été élevé dans un environnement d'art et de culture grâce à ses parents. Il quitte rapidement l'école et apprend son art en autodidacte. Rencontre.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté