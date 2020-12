© Copyright : DR

L'Indonésie a reçu une première livraison de 1,2 million de doses du vaccin contre le Covid-19 fabriqué par le groupe chinois Sinovac, ont annoncé les autorités indonésiennes alors que l'archipel d'Asie du Sud-Est peine à maîtriser la propagation du virus.

Les doses de vaccins sont arrivées dimanche soir à l'aéroport de Jakarta à bord d'un vol venant de Pékin, et une livraison de 1,8 million de doses supplémentaires est attendue le mois prochain.

Si les régulateurs chinois et indonésiens n'ont pas encore approuvé de vaccin pour une campagne de masse, certains ont été autorisés en cas d'urgence. Les doses seront examinées par l'autorité de sécurité sanitaire indonésienne qui doit donner son autorisation avant d'entamer les vaccinations, a indiqué Airlangga Hartarto, qui dirige l'équipe indonésienne de réponse à la pandémie.

La plus haute autorité islamique du pays, le Conseil des oulémas d'Indonésie (MUI), doit aussi donner son approbation au vaccin avant le début de la campagne dans ce pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. Le président Joko Widodo avait salué, dimanche soir, cette première livraison.

"Nous sommes reconnaissants que le vaccin soit maintenant disponible et nous allons pouvoir immédiatement prévenir la propagation de l'épidémie de Covid-19", a-t-il affirmé tout en appelant à continuer à appliquer les mesures de prévention. L'Indonésie avait lancé en août une campagne de tests de six mois avec Sinovac sur 1.660 volontaires indonésiens.

L'Indonésie a précisé avoir versé 637 milliards de roupies (45 millions de dollars) pour trois millions de doses du vaccin Sinovac. Le pays a aussi passé commande auprès de deux autres fabricants chinois de vaccins. Des vaccins en provenance d'autres pays dans le cadre d'initiatives multilatérales "devraient commencer à arriver graduellement en 2021", a ajouté, lundi, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi.

L'Indonésie a aussi mené des négociations avec d'autres laboratoires internationaux, dont AstraZeneca, pour des livraisons de vaccins. Le pays est le plus touché d'Asie du Sud-Est par le virus avec quelque 575.000 cas et plus de 17.000 décès dus au Covid-19.

Cependant l'ampleur de l'épidémie dans l'archipel est considérée comme largement sous-estimée dans ces statistiques alors que le pays compte l'un des taux de tests par habitant les plus bas au monde.