Variant Omicron: "symptômes légers", "pas de décès", mais une propagation rapide et des mutations qui inquiètent

Pas de décès, ni d’hospitalisation et des symptômes légers, les premières informations sur le variant Omicron sont rassurantes. Toutefois, sa contagiosité, ses multiples mutations et l’efficacité des vaccins inquiètent les spécialistes qui appellent à la prudence et l’accélération de la vaccination.

Par Moussa Diop