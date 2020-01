© Copyright : DR

Une femme a été nommée pour la première fois à la tête de la Garde civile espagnole, corps de police à statut militaire, a annoncé vendredi le gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sanchez.

"Maria Gamez est la première femme à prendre la direction générale de la Garde civile". C'est ce que vient d'indiquer, ce vendredi, un communiqué du ministère espagnol de l'Intérieur.

Arrivé au pouvoir en juin 2018, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez (PSOE) a fait du féminisme un des piliers de l'action de son gouvernement. Sa première équipe comptait plus de femmes que d'hommes. Le nouvel exécutif, formé d’une coalition entre les socialistes et la gauche radicale de Podemos, et qui a pris ses fonctions lundi dernier, compte 11 femmes et 11 hommes.

Maria Gamez, la nouvelle cheffe de la Garde civile était jusqu'ici sous-préfète de la province de Malaga, en Andalousie.

Créée en 1844, la Garde civile – ou Guardia Civil – espagnole compte plus de 80.000 effectifs déployés dans tout le pays. Elle dépend à la fois des ministères de l'Intérieur et de la Défense.