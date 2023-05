Turquie: Erdogan se dit «en tête», Kiliçdaroglu promet la victoire «au second tour»

«Même si les résultats ne sont pas encore publiés, nous sommes clairement en tête» a lancé président turc Recep Tayyip Erdogan devant une marée de supporters réunis au coeur de la nuit (02H30 locales, 23H30 GMT) à Ankara. «Nous respectons ce scrutin et nous respecterons la prochaine élection» a-t-il assuré. «Nous ne savons pas encore si l’élection est terminée avec ce premier tour mais si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons».

«Peu importe le résultat, 27 millions de personnes ont préféré voter pour nous», a-t-il continué alors que les opérations de dépouillement se poursuivaient. «Je pense que nous finirons cette élection avec plus de 50%» des suffrages, a-t-il insisté. «Le peuple a choisi la stabilité et la sécurité lors de cette élection présidentielle».

M. Erdogan a également revendiqué la «majorité» des 600 sièges au Parlement pour l’Alliance nationale qu’il a formée entre son parti, l’AKP et de petits partis nationalistes et islamistes.

Une première en 20 ans de pouvoir

C’est la première fois en vingt ans, depuis qu’il est au pouvoir en Turquie, que le chef de l’Etat serait contraint à un second tour, prévu le 28 mai, face à son adversaire social démocrate Kemal Kiliçdaroglu. Ce dernier, qui mène une coalition inédite de six formations de l’opposition, a promis la victoire de son camp «au second tour» du scrutin, qui parait désormais avéré.

«Si notre nation demande un second tour, nous l’acceptons volontiers. Et nous allons absolument gagner ce second tour», a-t-il lancé au cœur de la nuit, depuis Ankara, entouré des représentants des six partis de sa coalition.

«Erdogan n’a pas pu obtenir le résultat qu’il escomptait en dépit de toutes les insultes» proférées à l’encontre de son adversaire, a continué M. Kiliçdaroglu. «Le besoin de changement dans la société est supérieur (au chiffre de) 50%; nous devons absolument gagner et installer la démocratie dans ce pays», a-t-il estimé sans évoquer les élections législatives qui se déroulaient simultanément.