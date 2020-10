Transport aérien: une année cauchemardesque pour les compagnies d'Afrique

Les compagnies aériennes d'Afrique traversent une vraie zone de turbulences, et certaines risquent de ne pas s’en sortir indemnes. Malgré la réouverture des frontières de plus de la moitié des pays africains, le trafic ne reprend pas. Et des restructurations douloureuses sont nécessaires.

Par Moussa Diop