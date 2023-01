Transport aérien: 2 compagnies africaines dans le Top 10 des plus ponctuelles de la région Afrique et Moyen-Orient

La ponctualité n’est pas un des points forts des compagnies aériennes africaines. Selon les données de Cirium, aucune compagnie aérienne africaine ne figure parmi les plus ponctuelles au monde et seules deux figurent dans le Top 10 au niveau de l’ensemble régional Afrique et Moyen-Orient.

Par Moussa Diop