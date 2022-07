© Copyright : mohamed Elkho-Le360

La police espagnole a annoncé, mardi 12 juillet 2022, l'arrestation de quatre passeurs algériens, suite au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants.

Ce réseau, démantelé à Murcie, se consacrait au trafic d'êtres humains par le biais du système de bateaux-taxi, qui consistait à faire payer 5.000 euros aux immigrants pour faciliter leur transfert en Espagne dans des conditions dangereuses, sans mesures de sécurité minimales, indique la police espagnole dans un communiqué.

Lors de cette opération, les agents de la police ont saisi une embarcation de six mètres de long utilisée pour faciliter l'immigration irrégulière, avec un poste de skipper et une barre tournante et un moteur de 150 CV.

En outre, la police espagnole a découvert, après enquête, que le réseau s'adonnait également au trafic de drogue.

Les membres de ce réseau sont accusés de traite d'êtres humains, d’appartenance à une organisation criminelle et de trafic de migrants.