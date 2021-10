© Copyright : DR

Resté libre sans être inculpé, plusieurs jours après avoir tué Adil Dghoughi, un ressortissant marocain, sans raison, Terry Duane Turner, a été arrêté et accusé de meurtre.

Justice a enfin été rendue. Terry Duane Turner, auteur du meurtre de Adil Dghoughi, a été arrêté vendredi 22 octobre 2021 et a été accusé de meurtre.

L’homme âgé de 65 ans, résidant à Martindale, dans le comté de Caldwell, au Texas, avait tiré à bout portant sur Adil Dghoughi, le 11 octobre, aux alentours de 3h30 du matin, alors que celui-ci se trouvait dans sa voiture, stationnée devant la propriété de son meurtrier.



Sous prétexte qu’il se sentait menacé par un individu se trouvant dans une voiture inconnue au bout de son allée, Terry Duane Turner n’a pas hésité à faire feu. Celui-ci a déclaré à la police qu’il s’était réveillé au milieu de la nuit pour se rendre aux toilettes et qu’il avait vu une voiture qu’il ne connaissait pas dans son allée, rapporte NBC.

Il a également déclaré que les phares de la voiture étaient éteints et qu'il est alors allé chercher son arme. Lorsqu'il est retourné vérifier si la voiture était toujours là, Terry Duane Turner explique que les phares se sont rallumés et que la voiture "a commencé à accélérer rapidement en marche arrière", rapporte NBC. Turner a alors poursuivi la voiture, a brisé la vitre latérale du conducteur avec son arme, puis a tiré.



Quand il a appelé la police, il a dit "je viens de tuer un gars", expliquant que celui-ci avait essayé de tirer sur lui et qu’il avait riposté en tirant le premier. Or, la police n'a pas trouvé d'arme dans l'Audi de Adil Dghoughi qui a trouvé la mort, ce 11 octobre, peu de temps après avoir été emmené à l’hôpital le plus proche.



Après l'arrestation de Turner, le directeur exécutif de CAIR-Austin, le Conseil des relations islamo-américaines de la ville d’Austin au Texas, Faizan Syed, a déclaré: "Nous nous félicitons de l'arrestation, mais notre travail n'est pas terminé. Nous continuerons à plaider en faveur de la justice pour la famille d'Adil Dghoughi et pour toutes les familles du Texas et du pays touchées par la violence armée".



Et de poursuivre en expliquant que "les lois fondamentales de notre pays ont toujours été utilisées pour commettre des violences légales contre les personnes de couleur», appelant par ailleurs «à une enquête indépendante et transparente sur le meurtre de M. Dghoughi, qui n'était pas armé et était dans sa voiture lorsqu'il a été abattu".



Le CAIR a organisé une veillée pour Adil Dghoughi devant le Capitole de l'Etat à Austin samedi dernier. Une campagne GoFundMe pour sa famille a permis de récolter 45.000$. Pour l’heure, Terry Duane Turner a versé une caution et a été libéré, a déclaré Kyle McConnell, un lieutenant de patrouille du bureau du shérif du comté de Caldwell. La famille de la victime tente toujours de comprendre pourquoi il a fallu dix jours aux autorités pour inculper le meurtrier de Adil Dghoughi.