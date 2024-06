Pétrole: l’OPEP+ soucieuse de préserver son unité à Riyad

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) menée par l’Arabie saoudite et leurs alliés conduits par Moscou, qui ont noué en 2016 un accord appelé OPEP+ pour mieux peser sur le marché, devaient initialement tenir leur grand-messe bisannuelle au siège du cartel à Vienne.

Mais elle a été reprogrammée en ligne, avant que le rendez-vous ne soit donné à certains membres à Riyad. La rencontre doit débuter à 11H00 GMT.

De l’avis des analystes interrogés par l’AFP, les 22 ministres devraient garder une ligne prudente en reconduisant les coupes de production déjà annoncées, pour au moins un trimestre, voire jusqu’à la fin de l’année. Cette stratégie, entamée fin 2022 face à la chute des cours, vise à jouer sur la raréfaction de l’offre pour doper les prix.

L’OPEP+ garde actuellement sous terre près de six millions de barils, à la fois via des décisions prises à l’échelle de l’alliance et des réductions volontaires supplémentaires.

Quotas de la discorde

Pas de suspense de ce côté-là donc. En revanche, le groupe pourrait être poussé à «réviser les quotas de certains membres», souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste marchés chez Swissquote Bank.

Ceux qui font le déplacement à Riyad semblent vouloir discuter d’un relèvement, a expliqué à l’AFP un expert proche de l’OPEP. Et ainsi garder des coupes de façade, tout en augmentant leurs volumes.

Avec la libération d'une partie des stocks stratégiques des Etats-Unis et l'apparition du variant Omicron:



La potentielle baisse de consommation pourrait bien changer la donne et pousser l'OPEP+ à entrer en confrontation avec les Etats-Unis - Benjamin Louvet pic.twitter.com/PomFtT6p6J — BFM Business (@bfmbusiness) December 2, 2021

Le ministre de l’Énergie du Kazakhstan, Almasadam Satkaliev, a confirmé sa participation, selon l’agence Interfax du pays. Le Koweït sera aussi représenté, d’après une source au sein du ministère du Pétrole. La presse financière mentionne aussi la potentielle présence des ministres d’Irak et de Russie.

Ils font partie des pays qui, avec l’Algérie et Oman, ont consenti à resserrer les vannes, à l’appel de l’Arabie saoudite, désireuse de partager le fardeau des coupes.

Riyad va devoir «faire des compromis supplémentaires» pour permettre la modification des quotas, «mais cela devrait contribuer à protéger l’unité du cartel», estime Ipek Ozkardeskaya.

Ces quatre pays producteurs de pétrole d’Amérique qui mettent la pression sur l’Opep+ https://t.co/xzHKec8nro pic.twitter.com/53NUXgyGvT — L'Usine Nouvelle (@usinenouvelle) June 1, 2024

La question est un motif de discorde récurrent au sein de l’alliance, suscitant des débats houleux voire des départs fracassants. L’Angola avait quitté le navire OPEP fin 2023, mécontent de l’objectif de production qui lui avait été alloué.

Préparer la réouverture des vannes

Mukesh Sahdev, chez Rystad Energy, s’attend à des «négociations intenses sur les chiffres clés».

D’autant que l’OPEP+ fait face à un défi de taille: «les barils réellement mis sur le marché sont probablement plus élevés que ce qui est comptabilisé», note-t-il. De quoi faire dérailler la stratégie du cartel.

L’Irak et le Kazakhstan ont de fait dépassé leurs quotas au premier trimestre, tandis que la Russie a affiché une surproduction en avril.

Pétrole : qui en produit le plus ? 🛢 En collaboration avec @Datagora

D’après l’Opep, loin de se réduire, la consommation de pétrole devrait connaître un pic en 2025. Et ce, malgré son rôle désormais bien établi dans le réchauffement climatique et les engagements de la #Cop28 pic.twitter.com/glZ2IzI3NN — Les Echos (@LesEchos) January 19, 2024

Depuis la dernière réunion de novembre, le groupe a su garder des prix du brut plutôt stables, autour des 80 dollars le baril pour le Brent de la mer du Nord comme le WTI américain, sans parvenir à les faire décoller.

À l’horizon 2025, les observateurs du marché tablent sur un montage complexe qui permettrait de rouvrir petit à petit les vannes sans plomber les prix.

Un véritable casse-tête, en particulier à l’heure où des interrogations demeurent quant à la résilience de la demande mondiale.

Pétrole : le coup de force de l’Arabie saoudite, chef de file de l’OPEP, pour préserver sa part de marché https://t.co/WEDZeX9phf — Le Monde (@lemondefr) January 12, 2024

L’OPEP persiste et signe en maintenant rapport après rapport ses prévisions de la demande pour 2024, quand l’Agence internationale de l’énergie (AIE) se montre moins optimiste et a revu à la baisse ses estimations.

«Contexte inflationniste, perspectives économiques moroses et incertitudes des banques centrales», l’environnement est «difficile», commente Ipek Ozkardeskaya, évoquant aussi la forte concurrence du pétrole américain et les tensions au Moyen-Orient.