© Copyright : JACQUELYN MARTIN / AFP

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a salué mardi la tenue de la réunion préparatoire du Forum du Néguev II aux Emirats arabes unis, en tant que cadre pour faire avancer des initiatives visant l’intégration et le développement de la région et des populations, dont le peuple palestinien.

«Je salue la réunion inaugurale des groupes de travail du Forum du Néguev organisée par les Émirats arabes unis les 9 et 10 janvier à Abou Dhabi. De hauts responsables des gouvernements du Bahreïn, d'Égypte, d'Israël, du Maroc, des Émirats arabes unis et des États-Unis ont discuté des possibilités de faire avancer les initiatives qui encouragent l'intégration, la coopération et le développement régionaux, au bénéfice de leurs populations et de la région au sens large», a indiqué Blinken dans un communiqué publié à Washington.

Il a ajouté qu’il s'agit «notamment d'initiatives qui pourraient renforcer l'économie palestinienne et améliorer la qualité de vie du peuple palestinien». «Les États-Unis soutiennent fermement cet effort visant à créer des ponts et des opportunités dans la région», a souligné le secrétaire d’Etat américain.

Dans ce communiqué, Blinken a rappelé que le Comité directeur du Forum du Néguev a publié «le Cadre de coopération régionale du Forum du Néguev adopté le 10 novembre 2022, codifiant la structure et les objectifs du Forum et reconnaissant le potentiel de création de réseaux de coopération pour faire progresser les intérêts communs, la stabilité régionale et la prospérité au Moyen-Orient».

Ce cadre stipule, a-t-il poursuivi, que ces «relations peuvent être mises à profit pour créer une dynamique dans les relations israélo-palestiniennes, vers une résolution négociée du conflit israélo-palestinien et dans le cadre des efforts visant à parvenir à une paix juste, durable et globale». Les États-Unis «continueront de travailler avec nos partenaires dans la région pour promouvoir et mettre en œuvre cette vision, y compris lors de la prochaine ministérielle du Forum du Néguev», a conclu Blinken.