Il aura suffi d'une photo qualifiée d'"indécente" par certains Finlandais, pour que Sanna Marin, Première ministre de Finlande, voie sa crédibilité et son professionnalisme remis en question. Jeune, jolie, brillante et puissante... L'équation impossible?

Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, Sanna Marin, 34 ans et plus jeune Première ministre du monde, s’est illustrée pour sa gestion efficace de la crise sanitaire et économique dans son pays, classant ainsi son pays parmi les moins touchés d’Europe, avec un bilan de 365 morts.

Pourtant, il aura suffi d’une photo dans laquelle elle pose en décolleté que son professionnalisme soit remis en question. Interviewée par le magazine Trendimag dans le cadre d’un entretien axé sur les femmes, Sanna Marin a notamment déploré que les choix personnels d’une femme soient toujours sujets à débats et analyses. La jeune femme y est également revenue sur l’obsession que suscite l’apparence des femmes, au point, dans son cas personnel, de changer le moins possible d’apparence afin de ne pas faire de son look un sujet de conversation.

Et la Première ministre finlandaise ne croyait pas si bien dire. Si ses propos n’ont visiblement pas retenu l’attention des Finlandais, la photo de la jeune femme, qui accompagne cette interview résolument féministe, a quant elle provoqué un véritable tollé.

Photographiée dans le jardin de sa résidence, Sanna Marin, tout sourire, pose en blazer noir, boutonné et sans rien en dessous, si ce n’est un collier vintage. Il n’en a pas plus fallu pour que ses détracteurs lui reprochent de faire de la publicité pour une marque –celle du collier–, ainsi que pour l’indécence de sa tenue, alors même que celle-ci ne laisse rien entrevoir de sa plastique.

Accusée de jouer les mannequins, Sanna Marin, au prétexte de cette photo, voit désormais fortement écornée sa gestion de la crise sanitaire. Quel peut en être le lien? Il n'y en a aucun.

La Première ministre a toutefois pu compter sur l’appui de centaines de Finlandaises, qui ont inondé les réseaux sociaux de photos sur lesquelles elles posent en décolleté, accompagnées du hastag #Imwithsanna (Je suis avec Sanna).

Une polémique qui ne passe pas à l’heure où l’on pratique encore le deux poids, deux mesures.

Car si cette photo plus élégante qu’osée de Sanna Marin a suscité un tel tollé, ce n’est pas le cas d’une photo postée le 8 octobre par l’eurodéputé d’un parti finlandais d’extrême-droite, Teuvo Hakkarinen, sur laquelle il pose, toute bedaine exposée, avec pour seule tenue un slip de bain et une casquette qui affiche le slogan «Make America Great Again».

Une preuve de plus, s'il en faut encore une, des lourdes entraves qui barrent encore la route des femmes dans l’exercice du pouvoir.