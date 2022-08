Gaza: le bilan humain s'alourdit, des roquettes tirées vers Jérusalem

Un Palestinien est assis sur les décombres d'un immeuble, à la suite de frappes aériennes israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 août 2022.

L'escalade de la violence dans la bande de Gaza, où 29 Palestiniens dont six enfants ont péri, se poursuit ce dimanche 7 août 2022 sans signe de répit dans cette confrontation entre le groupe Jihad islamique et Israël, la plus grave depuis une guerre éclair l'an dernier.