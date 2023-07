France-Arabie saoudite: Macron nomme l’ex-MAE Jean-Yves Le Drian à la tête de l’agence française de développement d’Al-Ula

Jean-Yves Le Drian, figure importante de la diplomatie française, particulièrement dans le monde arabe, également ancien ministre de la Défense, a été nommé par décret au journal officiel français jeudi. Il succède à l’ancien patron du groupe Engie Gérard Mestrallet, qui a quitté ses fonctions début juillet.

L'ex-ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian @JY_LeDrian nommé président l'agence française pour le développement d'Al Ula, l'agence de coopération avec l'Arabie Saoudite https://t.co/gJLHz6vajt pic.twitter.com/IxwH6HIIIt — Bastien Scordia (@Bas_scordia) July 27, 2023

Il est par ailleurs depuis la mi-juin «envoyé spécial» du chef de l’Etat français pour le Liban, pays qui a des liens profonds avec la France et plongé dans un grave crise politique et économique.

La France et l’Arabie saoudite ont signé en 2018 un accord de dix ans pour le développement touristique et culturel de la région d’Al-Ula (Nord-Ouest), particulièrement riche en vestiges archéologiques et paysages d’exception.

C’est un des axes du projet «vision 2030», un immense projet de réformes de l’Arabie saoudite piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS).

Le site archéologique d'Al-Ula : un terrain de coopération entre la France et l'Arabie saoudite où le prince héritier tente de vendre une nouvelle image de son pays, plus moderne, et où la France cherche à vendre des contrats. #archéologie #géopolitiquehttps://t.co/hLRfxpaUsT pic.twitter.com/PuVXdrhlCR — Rédaction de France Culture (@FC_actu) April 10, 2018

Ryad veut diversifier son économie fondée sur l’énergie fossile et escompte faire du tourisme un pilier de son développement. La région d’Al-Ula, qui dispose déjà d’un aéroport, devrait pouvoir recevoir entre 1,5 et 2,5 millions de visiteurs par an en respectant l’environnement et les normes de développement durable, espère-t-on en Arabie saoudite.

La nomination de Jean-Yves Le Drian souligne les bonnes relations entre Paris et Ryad.

Mi-juin, «MBS», le surnom du jeune (37 ans) dirigeant de facto du riche royaume pétrolier, a effectué sa deuxième visite officielle en France en un an à peine, notamment pour vanter la candidature de Ryad à l’Exposition universelle de 2030, que soutient Paris.

Mohammed Ben Salman exprime à Emmanuel Macron sa « profonde gratitude » après sa visite officielle en France.



Suivez l'actualité politique en direct 👇https://t.co/eITHEYDJfk — Le Monde (@lemondefr) July 29, 2022

Sa précédente visite, en juillet 2022, avait suscité l’indignation des défenseurs des droits humains et de la gauche française, après l’assassinat en 2018 en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, imputé au prince héritier notamment par le renseignement américain, et qui lui vaut une réputation sulfureuse en Occident, mais ne compromet pas vraiment son statut d’acteur difficilement contournable de la scène diplomatique internationale.

Avant son élection à la présidence des Etats-Unis, Jo Biden avait promis de traiter MBS en «paria» en raison de son implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi, mais il lui avait finalement rendu visite en juillet 2022.