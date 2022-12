© Copyright : DR

En France, des groupuscules d’extrême-droite ont pris pour cible les supporters de l’équipe du Maroc, ce qui a donné lieu à des scènes d’une rare violence, à l’issue du match qui a opposé le Maroc à la France, pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, hier soir, mercredi 14 décembre 2022.

Il s'agit, selon un terme foncièrement raciste, mais couramment employé, de «ratonnades», mais aussi d'«expéditions punitives», qui ont été menées par les membres de groupuscules d'extrême-droite. Plusieurs élus français, inquiets de ces scènes de violences qui ont entaché la victoire des Bleus dans plusieurs villes de France, les ont dénoncées, ce jeudi 15 décembre 2022.

Sur la chaîne Public Sénat, Mathilde Panot, présidente des députés de la France insoumise s’est dite «très inquiète des groupuscules d’extrême-droite dans notre pays, qui [agissent] maintenant en toute impunité», et évoque «ce qui pourrait s’apparenter à des "ratonnades" contre des supporters de l’équipe marocaine».

#FraMar : "On nous a signalé ce qui pourrait s’apparenter à des ratonnades contre des supporters de l’équipe marocaine." @MathildePanot

> "Je suis très inquiète des groupuscules d’extrême droite dans notre pays. Il y a alerte." #BCVO pic.twitter.com/8MD5oqu5uu — Public Sénat (@publicsenat) December 15, 2022

A Lyon, de graves exactions ont été commises. Interrogé sur Cnews par Laurence Ferrari, le commissaire David Le Bars a évoqué des groupes identitaires et une présence remarquée de l’extrême-gauche dans la ville.

David Le Bars : «Il y a des endroits où sans ce dispositif policier il y aurait eu du pillage et des exactions très graves» dans #LaMatinale pic.twitter.com/CGihNmBYiJ — CNEWS (@CNEWS) December 15, 2022

Le média local Actu Lyon a documenté les scènes de violence qui ont marqué la soirée du mercredi 14 décembre 2022 à Lyon, où la place Bellecour, dans le centre-ville, a été le théâtre d'affrontements entre groupes de supporters d'extrême-droite et forces de l'ordre.

À #Lyon, des affrontements entre policiers et supporters en marge de la victoire de la #France face au Maroc lors de la demi-finale de la coupe du monde 2022.#CoupeDuMondeFIFA #francemaroc #maroc pic.twitter.com/uhxYVCNZor — actu Lyon (@actufr_lyon) December 14, 2022

? La pr�fecture confirme � @actufr_lyon l?implication de membres de l?ultra droite dans les �meutes place Bellecour � Lyon #francemaroc pic.twitter.com/2mGgGuH7pI — Nicolas Zaugra (@NicolasZaugra) December 14, 2022

Raphael Arnault, porte-parole de la jeune harde antifasciste et ex-candidat aux législatitives pour une Gauche sociale écologiste et populaire, a commenté la situation à Montpellier, où «une quarantaine de fascistes, armés notamment de mortiers ont chargé des supporters marocains et français en train de faire la fête sur la place de la Comédie».

?? � #Montpellier une quarantaine de fascistes arm�s notamment de mortier ont charg� des supp marocains & fran�ais en train de faire la f�te sur la place de la com�die, quelques bless�s sur place sont d�j� � d�nombrer? pic.twitter.com/6HfwAJr0w9 — Rapha�l Arnault (@ArnaultRaphael) December 14, 2022

Même topo à Paris, où un groupe de quarante personnes proches de l’ultra-droite a été interpellé alors qu’ils étaient en chemin pour les Champs-Elysées. Motif de leur arrestation: port d’armes prohibées et groupement en vue de commettre des violences.

Face à la violence des scènes filmées qui circulent sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a été interpellé par les membres de la NUPES, qui lui demandent de sortir du silence et de sa «complicité passive».