Forum économique mondial de Davos: un "génie", un ex-acteur et une "scène de crime"

Au centre, Greta Thunberg, égérie de l'urgence climatique.

© Copyright : DR

Donald Trump et ses amis, Greta Thunberg aux côtés du prince Charles, et un bouleversement "plus profond que le feu ou l'électricité" pour l'humanité. Cinq choses à retenir de la deuxième journée du Forum économique mondial de Davos.