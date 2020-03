© Copyright : DR

Nouveaux bilans et faits marquants: les derniers développements liés à l'épidémie du nouveau coronavirus dans le monde.

Dans le monde, 107.021 cas d'infection recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.648 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche vers 11h00 GMT. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (7.313 cas, 48 décès), l'Iran (6.566 cas, 194 décès), l'Italie (5.883 cas, 233 décès), la France (949 cas, 16 décès).

La Chine dénombre 80.695 cas, dont 3.097 décès. 44 nouvelles contaminations et 27 nouveaux décès.

Nouveaux pays touchés: le Bangladesh, la Moldavie, la Bulgarie et le Paraguay.

Un mort a été recensé en Argentine, le premier en Amérique latine.

Le gouvernement italien ordonne la mise en quarantaine d'un quart de la population, vivant dans le nord, et la fermeture des cinémas, théâtres, discothèques et musées dans tout le pays. Les mesures s'appliqueront au moins jusqu'au 3 avril. La quarantaine concerne la Lombardie, une partie de la Vénétie (région de Venise) et de l'Emilie-Romagne (région de Bologne), notamment les villes de Parme et Rimini, ainsi que l'est du Piémont. Le pays recrute 20.000 renforts pour ses hôpitaux.

Le gouverneur de l'Etat de New York instaure l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui continue à s'y répandre, avec une vingtaine de nouveaux cas.

L'état d'urgence permet d'accélérer les procédures d'achat d'équipement et d'embauche de personnel.

La Corée du Nord a mis fin à la quarantaine imposée à plus de 3.600 personnes. Les autorités n'ont fait état d'aucun cas de Covid-19 dans le pays.

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, du 20 au 22 mars, se tiendra sans public.

Au Japon, le Tournoi de printemps de sumo, qui débute dimanche, se tient également à huis-clos.

Les Mondiaux féminins de hockey sur glace, qui devaient se dérouler du 31 mars au 10 avril au Canada, sont annulés.

Le Salvador interdit l'entrée aux personnes arrivant d'Allemagne et de France, comme c'était déjà le cas pour les voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Italie et Iran.

La Thaïlande puis la Malaisie ont refusé de laisser un navire de croisière transportant 2.000 personnes, dont des dizaines d'Italiens, entrer dans leurs ports de crainte de la présence à bord du nouveau coronavirus.

En Egypte, les passagers et les membres d'équipage d'un bateau de croisière ont été débarqués à Louxor, après 45 cas décelés parmi eux.

Aux Etat-Unis le Grand Princess, confiné depuis plusieurs jours au large de San Francisco et à bord duquel 21 cas ont été détectés, a été autorisé à accoster lundi à Oakland (nord de la Californie).