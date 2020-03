Vidéo. À cause du coronavirus, le port de Casablanca tourne au ralenti

Le port de Casablanca, le plus important du royaume, tourne au ralenti à cause du coronavirus. Les navires qui y accostent en provenance de Chine se font rares, et les travailleurs du port, quelle que soit leur activité, sont désoeuvrés. Reportage.

Au port de Casablanca, la crise ne date pas d’aujourd’hui, mais s’est accentuée avec l'épidémie de coronavirus covid-19, de l'avis unanime des travailleurs du port. Le ralentissement de l'activité portuaire dans la capitale économique du royaume concerne essentiellement les manutentionnaires qui manoeuvrent des chariots élévateurs, lesquels subissent les conséquences de la restriction édictée par le gouvernement concernant l'importation de produits de Chine. Selon Adil Dahhouki, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale du transport, relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à cause de cette crise, l’activité commerciale dans le port de la métropole a chuté de l'ordre de 70%. L'activité portuaire à Casablanca ne se poursuit que grâce aux échanges commerciaux entre le royaume et les pays membres de l'Union Européenne, explique Adil Dahhouki.

Par Fatima Zahra El Aouni et Adil Gadrouz