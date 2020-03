© Copyright : DR

L’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, a publié un communiqué dans lequel il annonce la fermeture de tous les établissements éducatifs français basés en Tunisie.

Quelques heures après le discours du président français Emmanuel Macron, dans lequel celui-ci annonçait la fermeture de toutes les crèches, maternelles, écoles, collèges, lycées et universités à travers la France, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, annonce l’application de cette mesure en Tunisie à titre préventif contre le coronavirus Covid-19 dans un communiqué.

Voici le communiqué dans son intégralité:

«La France, solidaire des mesures décidées par le gouvernement tunisien, contribue à la prévention et à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus/Covid-19.

Je me suis entretenu, cet après-midi, avec M. Elyes Fakhfakh, chef du gouvernement tunisien. M Emmanuel Macron, Président de la République française s’est également exprimé ce jeudi 12 mars au soir.

A la suite d’une analyse heure par heure de la situation sanitaire de nos deux pays et soucieux de respecter à la lettre les demandes des autorités tunisiennes, j’ai donc décidé, en concertation avec les responsables de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de fermer, à compter de ce soir et jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des établissements scolaires français et à programme français homologués en Tunisie. De manière à préserver les parcours scolaires des élèves, ces établissements et leurs équipes organiseront la continuité pédagogique à distance.

J’ai également décidé de suspendre toutes les activités culturelles dans les Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax.

J’en profite pour saluer le travail de l’ensemble des agents des services français en Tunisie, et notamment la communauté éducative ainsi que mes collaborateurs qui participent à la task force mise en place afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de nos compatriotes concernant la situation locale.

Par ailleurs, j’informe les usagers que les services de l’Ambassade et du Consulat général demeurent ouverts et assureront, avec des mesures adaptées, la continuité du service public.

Enfin, j’appelle mes compatriotes et les voyageurs venant de France à faire preuve de sang-froid, d’esprit de discipline individuelle et collective et à se conformer strictement dès leur arrivée en Tunisie aux consignes d’auto-isolement de 14 jours édictées par les autorités locales, pour la protection de tous et particulièrement des plus vulnérables.

Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale à laquelle nous ne saurons faire face qu’ensemble, la France se tient plus que jamais aux côtés de la Tunisie. J’exprime ma solidarité personnelle à toutes celles et à tous ceux qui subissent les conséquences de cette épidémie, je pense notamment aux personnels de santé. Je salue enfin tout particulièrement le travail des autorités et administrations tunisiennes, entièrement mobilisées»

Qu’en sera-t-il des écoles françaises au Maroc?

Pour le moment, aucune décision officielle n’a été communiquée aux établissements dirigés par l'AEFE au Maroc, selon une école primaire casablancaise qui a répondu par e-mail à la question posée par un parent.

«Je n’ai été destinataire d’aucune instruction à ce sujet», répond ainsi le directeur de cet établissement français à Casablanca.

A Marrakech, même son de cloche. Dans un mail adressé en réponse à un parent, la direction de l’établissement explique que «les mesures de fermeture des établissements scolaires à compter de lundi prochain, annoncées ce soir par le président Macron ne concernent que les établissements situés sur le territoire national français.

Si l’AEFE devait prendre des décisions concernant ses établissements à l’étranger, nous vous tiendrons immédiatement informés comme nous le faisons depuis le début de l’épidémie du Covid 19».