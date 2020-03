© Copyright : DR

Le Koweït suspend tous les vols commerciaux à destination et en provenance de l'aéroport international de Koweït City "à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre", pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé hier, mercredi 11 mars, l'agence de presse officielle Kuna.

Le transport aérien sera limité aux "avions cargos" ainsi qu'aux "arrivées des Koweïtiens et de leurs parents proches", a ajouté l'agence, sans indiquer les conditions précises du retour des Koweïtiens concernés.

Le pays, qui a annoncé jusqu'ici 72 cas de personnes infectées, a également "interdit" à ses habitants de se rendre dans "les restaurants, les cafés et les centres commerciaux", a ajouté Kuna, sans fournir de détails sur cette mesure.

Par ailleurs, le ministère chargé des Affaires islamiques devra diffuser des messages "d'avertissement sur les dangers des rassemblements" et sensibiliser les fidèles musulmans "aux précautions nécessaires pour éviter les causes d'infection dans les mosquées et les lieux de culte".

Les pays du Golfe ont pris des mesures de restrictions depuis la propagation de la maladie Covid-19 dans la région, limitant notamment les transports aériens avec les pays particulièrement touchés par la maladie.