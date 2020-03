© Copyright : AFP

L’Arabie saoudite a rouvert samedi l’esplanade entourant la Kaaba, lieu le plus saint de l’islam situé au cœur de la Grande mosquée de La Mecque, qui avait été temporairement fermée pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Le petit pèlerinage musulman –la Omra– dans les villes saintes de La Mecque et Médine, reste lui suspendu, une mesure inédite annoncée mercredi par les autorités. Le petit pèlerinage présentait le risque de devenir un foyer majeur de contamination en Arabie saoudite où 5 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. Plus de 150 ont été enregistrés dans le Golfe.

Le roi Salmane "a autorisé la réouverture" samedi à l’aube de l’esplanade entourant la Kaaba pour les pèlerins n’effectuant pas la Omra, a indiqué l’agence de presse officielle SPA.

Des centaines de pèlerins étaient présents sur l’esplanade, tournant autour de la Kaaba. Entourée de barrières, la Kaaba restait toutefois inaccessible. La zone entre les collines avoisinantes de Safa et Marwa où cheminent également les fidèles durant la Omra, restait également fermée.

Les fidèles sont néanmoins toujours autorisés à se rendre dans la Grande mosquée de La Mecque et dans la mosquée du Prophète à Médine pour leurs prières quotidiennes. Celles-ci sont uniquement fermées une heure après la prière du soir pour permettre de nettoyer et désinfecter les lieux avant leur réouverture à l’aube.

La décision de suspendre la Omra, qui attire chaque année des millions de pèlerins, a soulevé des incertitudes autour du grand pèlerinage du Hajj –pilier essentiel de l’islam– qui doit débuter fin juillet. Les autorités saoudiennes ne se sont pas encore exprimées sur d’éventuelles mesures de précaution pour le Hajj, qui a attiré environ 2,5 millions de personnes en 2019.

Déjà affecté par la chute des prix du pétrole, le royaume pourrait perdre des milliards de dollars de revenus générés chaque année par le tourisme religieux en limitant l’accès aux sites.

Samedi, SPA a par ailleurs indiqué que les entrées dans le royaume depuis les Emirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, seraient "temporairement" restreintes à trois aéroports situés dans la capitale Ryad, à Jeddah (ouest) et à Dammam (nord-est). Et seuls les camions de marchandises pourront traverser la frontière terrestre, selon SPA. Le ministère des Sports a lui annoncé "suspendre la participation du public" à tous les événements sportifs dès samedi.

D’autres pays du Golfe ont pris des mesures pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Le Koweït a annoncé samedi suspendre les vols en provenance et à destination du Bangladesh, des Philippines, d’Inde, du Sri Lanka, de Syrie, du Liban et d’Egypte.