Coronavirus: 14 passagers américains évacués du paquebot Diamond Princess testés positifs (département d'Etat)

Les passagers font partie des plus de 300 personnes évacuées dimanche soir du navire-amarré au large de la ville portuaire japonaise de Yokohama- et qui ont été transportées par avion vers des bases militaires aux États-Unis.

Quatorze personnes évacuées du bateau de croisière Diamond Princess, et rentrées aux États-Unis sur des vols spéciaux, ont été testées positives pour le nouveau coronavirus, selon une déclaration conjointe des départements d'État et de la Santé et des Services sociaux (HHS) des États-Unis.