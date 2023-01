Banque mondiale: voici les nouvelles prévisions de croissance des 10 plus grandes économies africaines en 2023 et 2024

La Banque mondiale vient de mettre à jour ses prévisions de croissance de l’économie mondiale en 2023 et 2024. Des prévisions globalement revues à la baisse à cause de la détérioration de la conjoncture mondiale. En Afrique, de nombreux pays ont ainsi vu leurs prévisions de croissance revues à la baisse, notamment les 10 plus grandes économies.

Par Moussa Diop