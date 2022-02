Approvisionnement en gaz de l’Europe par l’Algérie: rétropédalage du PDG de Sonatrach de peur de mécontenter la Russie

© Copyright : DR

Le PDG de la Sonatrach Toufik Hakkar a déposé plainte contre le quotidien «Liberté» l’accusant d’avoir «manipulé et déformé» ses propos. Mais, il s’agit là d’un rétropédalage du PDG, preuve du chaos qui règne au plus haut niveau de l’Etat et de l’alignement aveugle du régime militaire algérien sur la Russie.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Karim Zeidane