Appareil pour tabac "chauffé": Philip Morris attaqué pour "publicité illégale"

© Copyright : DR

Les sociétés Philip Morris France et Products ont comparu, ce jeudi 23 septembre 2021, devant le tribunal correctionnel de Paris pour "publicité illégale" à propos de l'IQOS, un dispositif électronique permettant de fumer du tabac chauffé et non brûlé.