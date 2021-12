Andrea Cozzolino, responsable Maghreb du Parlement européen, met en évidence le statut stratégique du Maroc

Le président de la Délégation Maghreb au Parlement européen, Andrea Cozzolino, apprécie au plus haut point le statut et le rôle du royaume Maroc, partenaire historique de l’Occident, aux plans diplomatique et sécuritaire, qui constitue aujourd’hui «un hub crucial de la région du Maghreb».

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck