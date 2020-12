Algérie: voici pourquoi le dinar va continuer sa dégringolade

© Copyright : DR

Le dinar algérien se déprécie fortement vis-à-vis de l’euro et du dollar. Outre la crise financière et la «dévaluation déguisée» du dinar mise en place par les autorités algériennes, l’ouverture prochaine du ciel devrait logiquement accélérer la dépréciation du dinar et le risque inflationniste.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Karim Zeidane