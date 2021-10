Algérie-France: «…votre peuple mangeait des rats», répond un ministre algérien à Macron

La nouvelle crise franco-algérienne risque de ne pas s’éteindre de sitôt. Les réactions en Algérie sont de plus en plus virulentes, comme en témoigne la sortie d’un ministre qui a souligné que l’Algérie nourrissait la France «dont le peuple criait famine et mangeait des rats».

Par Karim Zeidane