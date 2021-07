© Copyright : AFP

Le géant américain des réseaux sociaux, Facebook, a révélé avoir identifié et supprimé huit réseaux de désinformation dans sept pays en juin, dont l'Algérie où les faux comptes sont en partie liés à la campagne de l'actuel président Tebboune.

"Nous avons supprimé 130 comptes Facebook, 221 pages, 35 groupes et 29 comptes Instagram en Algérie qui ciblaient principalement le public national et étaient liés à des individus en Algérie, dont certains ont travaillé pour la campagne 2019 de l'actuel président", a indiqué Facebook dans son rapport mensuel sur les Comportements inauthentiques coordonnés (CIB).

“Nous avons découvert cette activité dans le cadre de notre enquête interne sur des soupçons de comportements inauthentiques coordonnés dans la région”, a précisé la même source.

Au total, la firme de Mark Zuckerberg a supprimé 2.784 comptes Facebook en juin à travers le monde, ainsi que 206 comptes Instagram, 2.249 pages et 142 groupes. Outre l’Algérie, les comptes suspects ont été actifs en Irak, en Iran, en Jordanie, au Soudan, au Mexique et en Ethiopie.

“Lorsque nous découvrons des campagnes nationales non gouvernementales comprenant des groupes de comptes et de pages qui cherchent à tromper les gens sur leur identité et leurs activités en s'appuyant sur de faux comptes, nous supprimons les comptes, pages et groupes authentiques et inauthentiques directement impliqués dans cette activité”, a expliqué le réseau social.

Facebook a souligné que ses équipes continuent de se concentrer sur la recherche et la suppression des “campagnes trompeuses” dans le monde entier, qu'elles soient étrangères ou nationales.