Algérie. Covid-19: l'ouverture des plages, mosquées et cafés effective ce samedi

Les plages algériennes de nouveau autorisées à partir de ce samedi 15 aôut 2020.

L'Algérie rouvre progressivement samedi ses mosquées et les lieux de détente comme les cafés, restaurants, parcs et plages, une décision bienvenue en période caniculaire et après cinq mois de réclusion à cause du nouveau coronavirus.