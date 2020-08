Algérie: après la vague d’indignation suite à la lourde condamnation du journaliste Drareni, l’ONU et l’UA saisies

Khald Drareni, journaliste et correspondant de TV5 Monde et RSF, condamné à 3 ans de prison ferme.

© Copyright : DR

La très lourde condamnation du journaliste Khaled Drareni continue de susciter l’indignation en Algérie et à l’international. Après la pétition exigeant sa libération, des rapporteurs spéciaux de l’ONU et de l’UA ont été saisis sur la plus lourde peine prononcée contre un journaliste en Algérie.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Karim Zeidane