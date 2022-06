Aïd al-Adha: au Maroc, en Algérie et en Tunisie, le mouton du sacrifice sera plus cher

Le prix du mouton du sacrifice de l'Aïd al-Adha s’annonce plus élevé que lors des années passées au Maroc, en Algérie et en Tunisie. La sécheresse et la hausse des prix des aliments de bétail sont évoquées comme raisons par les éleveurs. Autorités et professionnels essayent de limiter la hausse.

Par Moussa Diop