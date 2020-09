Afrique: voici les 15 hommes les plus riches du continent (dont un Marocain), selon Business Insider

Des liasses de billets de 100 dollars.

© Copyright : DR

Qui sont les 15 personnes les plus riches d’Afrique? Business Insider vient de dresser leur liste. Une seule femme figure parmi ces milliardaires, présents dans divers secteurs d’activité, et originaires de six pays du continent.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop