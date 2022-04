© Copyright : DR

La chaîne Assadissa, qui fait partie du bouquet de la SNRT, étend son temps d'antenne à 24 heures par jour, au lieu de 14 heures actuellement.

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision a décidé d’augmenter le volume horaire de diffusion de la chaîne Assadissa, en passant de 14 heures actuellement à 24 heures sur 24, soit une hausse de 10 heures de diffusion quotidienne.

Cette décision a été prise à l’occasion du mois sacré de ramadan 2022 et en réaction aux attentes des téléspectateurs de la chaîne Mohammed VI du Coran, aussi bien à l’intérieur du Royaume qu’à l’étranger, et dans le but de satisfaire leurs aspirations et d'approfondir leurs connaissances en sciences religieuses.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait procédé le mercredi 29 ramadan 1426 de l’hégire, au lancement effectif de la chaîne Assadissa, avec un volume horaire de 5 heures de diffusion par jour. Le temps de diffusion quotidien est passé en 2006 à 6 heures, puis à 10 heures en 2018 et à 12 heures en 2010, pour atteindre 14 heures en 2014.

Ainsi, le passage de la diffusion des programmes à 24 heures sur 24 se veut l’occasion pour l’institution médiatique de réaliser une série d’objectifs qu’elle s’est fixés et qu’elle s’efforce d’atteindre depuis sa création à savoir entre autres: veiller à concilier entre les principes généraux de l’islam, en tant que religion qui revêt une importance majeure dans l'organisation et le cadrage de la vie sociale des Marocains, et les choix sur lesquels se base l’Etat civil au Maroc, promouvoir le savoir à travers les devoirs religieux, conformément aux constantes religieuses nationales et la diffusion de la culture humaine générale.