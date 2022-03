Télé Maroc dévoile sa grille spécial ramadan

L'émission «La Cuisine Beldie» sera diffusée tous les jours à 18h30 sur Télé Maroc.

Télé Maroc vient de dévoiler sa programmation spécial ramadan. Cette chaîne de télévision, créée par Rachid Niny et diffusant sur Nile Sat et via streaming sur Internet, prévoit plusieurs émissions de culture générale, des feuilletons, une caméra cachée et des capsules.

Le programme commence avec Noukta, une capsule humoristique quotidienne de 6 minutes animée par Amine Bejdi. Elle sera diffusée tout juste après l’heure du Ftour. Cette émission de blagues viendra dessiner des sourires sur le visage des passants soumis à des situations cocasses, encadrées par les présentateurs du programme dans différentes villes marocaines. Ensuite, rendez-vous sera pris avec l’autre capsule de 6 minutes, Micro Ramadan, présentée par Souad Mellouk, qui sera diffusée tous les jours à 19h45. Diffusé à l’heure tapante du ftour, ce programme est de retour cette année encore avec des énigmes autour du patrimoine culturel marocain proposées aux invités. Ceux qui y répondront avec succès seront récompensés. Toujours dans la programmation quotidienne, on retrouve Caméra Cachée, un 13 minutes, tous les jours à 19h45. Un programme qui, comme tous les ans, met en scène des situations cocasses et diverses farces dans lesquelles se trouvent piégées plusieurs célébrités. Ramadan 2022: voici le programme proposé par Al Aoula Une veillée ramadanesque Samar Ramadani sera diffusée tous les jours à 19h45. Présentée par le tandem Abdel Nasser et Sophia, ces soirées seront agrémentées d'un programme artistique et musical distingué dans une atmosphère très ramadanesque. Deux feuilletons sont aussi au menu de la grille spécial ramadan de Télé Maroc. Il s’agit de Brocar, un format de 45 minutes, tous les jours à 17h45 et de Aoualim Khafiya, un programme également de 45 minutes, tous les jours à 22h30. Le registre religieux ne sera pas en reste durant ce mois sacré sur Télé Maroc avec l’émission de 16 minutes Les Prophètes de Dieu, tous les jours à 16h00. Ce programme à cheval entre le religieux et l’historique viendra plonger les téléspectateurs dans l’histoire des prophètes et les rapprocher de leur messages célestes. Deux émissions culinaires: La Cuisine beldie, ou traditionnelle, présentée par Souad Mellouk tous les jours à 18h00 et Les Recettes marocaines, présentée par Sara Misbah, un 26 minutes tous les dimanches à 13h30. Les Recettes marocaines initie le téléspectateur aux façons traditionnelles et originales de préparer divers plats, avec l'aide d'un chef ou d'un spécialiste culinaire. Cuisine beldie vous emmène en tournée dans différentes lieux du Maroc pour présenter des plats de différentes régions et inspirés des coutumes locales, bien ancrées dans le terroir marocain. Enfin, l’émission Kan Ya Ma Kan, de 26 minutes, sera diffusée tous les vendredis à 23h30 et s'intéressera à divers auteurs en présentant leur portrait et un regard sur certains de leurs écrits.



Par Qods Chabaa