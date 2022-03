© Copyright : DR

Les Marocains passent beaucoup de temps devant le petit écran durant le ramadan. Les programmes diffusés durant ce mois sacré sont donc très prisés. Voici les séries qui vous attendent sur la chaîne de télévision Al Aoula. Round-Up en images.

Tous les jours à 19h10 vous retrouverez CAPITAINE HAJIBA.

Synopsis

Une immense tristesse s’empare des habitants du quartier suite à la défaite inattendue de leur équipe de football. Fervents supporters de l’Atletico Al Wiam, ils étaient persuadés de le voir remporter le sacre final.

Face à cette situation, Mi Hajiba décide de ne pas rester les bras croisés et d’agir pour redonner un peu de joie et d’espoir aux supporters. Mais reste à savoir comment... Agée d’une soixantaine d’années et à fort caractère, capitaine Hajiba est elle-même passionnée de football. Elle décide de relever un défi de taille: créer une équipe féminine de football.

Son chemin sera-t-il parsemé de roses? Certainement pas! Et à mesure que l’équipe féminine de football cherchera à s’affirmer dans ce quartier populaire riche en évènements, les situations comiques ne cesseront de se succéder. Une chose est sûre cependant. Les valeurs humaines, de solidarité et de partage ne manqueront pas d’être au rendez-vous de cette aventure.

La réalisation est signée Rabii Chajid avec dans les rôles principaux Raouia, Ibtissam Laaroussi, Farah El Fassi, Hajar Masdouki et Abdessamad El Ghorfi.





Tous les jours à 19h30 vous retrouverez la série LFLOUKA.

Synopsis

Lflouka est une série comique qui a pour décor le Bouregreg et qui met en scène une famille pas comme les autres. Au fil de ses trente épisodes, vous découvrirez les péripéties de Lbachir, jeune homme balloté entre un père avare et une mère cupide. Lbachir n’a qu’un seul rêve: acheter un bateau et en faire un restaurant mobile. Mais son père ne l’entend pas de cette oreille. Il le contraint à travailler en tant que barcassier du Bouregreg en assurant la traversée des passagers entre les deux rives du fleuve.

Les clients se succèdent et ne se ressemblent pas. Chacun a son histoire et sollicite l’écoute de Lbachir qui jouera tantôt le rôle de psychologue, tantôt celui de professeur, de guide ou même de négociateur... Fort de son humour et d’une bonne culture générale, il parvient en tout cas à répondre à leurs attentes, même s’il se retrouve parfois embarqué dans des histoires bizarres. Le quotidien de Lbachir est loin d’être un fleuve tranquille, ponctuée qu'elle est d’un côté par la guerre incessante que se livrent ses parents, et de l’autre par ses mésaventures avec ses clients.

Quelle leçon va-t-il en tirer et cela va-t-il l’empêcher de réaliser son rêve? Une chose est sûre, rire et bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

La réalisation est signée Ilham Alami. Retrouvez dans les rôles principaux Mohamed Bassou, Hassan Foulan et Fadila Benmoussa.

Tous les jours à 20h00, vous retrouverez la série événement de la première chaîne BIYA OULA BIK.

Synopsis

Qui aurait imaginé une telle débâcle pour la famille Ben Omar, longtemps à la tête d’une importante fortune bâtie dans l’industrie de la brique… Aîné de la fratrie et fils unique, c’est Hakim qui est à l’origine de ces graves problèmes financiers pour ne pas avoir payé ses impôts et avoir provoqué la saisie de l’ensemble de ses biens.

Aujourd’hui, il ne lui reste plus qu’une entreprise en faillite, héritée de son père. Hakim acceptera-t-il cette situation après avoir vécu dans l’aisance et le plus grand confort ? Certainement pas…

Homme d’affaires cupide, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, au point de transformer son entreprise en complexe touristique, au mépris des ouvriers. Des hommes et des femmes qui se sont donnés corps et âme à son activité et qui refusent l’idée de quitter leur emploi et leur domicile à Meskallil.

Tyrannique et rusé, Hakim parviendra-t-il à mener à bien son projet et à retrouver sa tour d’ivoire? Acceptera-t-il au contraire de repartir à zéro et tout reconstruire ?

Une série dont la réalisation est signée Mourad El Khoudi avec dans les rôles principaux Mohammed Khouyi, Fatima Khair, Kamal Kadimi, Abdellah Didane, Nadia Ait, Mohcine Malzi, Fatima Zahra Benacer, Amine Naji et bien d’autres...

Tous les jours à 22h00, vous retrouverez la série NISF AL KAMAR.

Synopsis

Que s’est-il passé cette nuit-là à la clinique des Roses? Quel est ce mystère qui lie à jamais deux familles que tout sépare a priori? Seul point commun: la naissance de leur bébé dans le même établissement, là où une personne malveillante bouleversera leur destin à jamais, en procédant à l’échange des deux nouveau-nés.

Chaque couple quittera la clinique avec un bébé qui n’est pas le sien marquant ainsi le début d’un cycle de souffrances. Pourquoi cet échange et qui en est l’auteur? Les deux familles parviendront-elles à récupérer leur enfant biologique?

Au fil de l’histoire, des secrets finiront par être dévoilés et avec eux l’auteur de cet acte. A la réalisation, Jihane El Bahhar et dans les rôles principaux Rabie Kati, Rafik Boubker, Majddouline Idrissi, Sanaa Alaoui.