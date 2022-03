© Copyright : DR

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a mis en avant la destination Maroc, sur la chaîne de télévision française M6, à l’occasion du démarrage du trophée Aïcha des Gazelles.

Dans un programme diffusé samedi 19 mars 2022 en prime time sur M6, Adel El Fakir a mis en avant la destination Maroc et ce, à la faveur du lancement du trophée Aïcha des Gazelles. Son passage a été repris plus tard par W9 et 6ter (autres chaînes du groupe M6).

Ce programme inaugure une série de reportages qui seront diffusés sur la chaîne française tout au long du rallye et qui seront agrémentés de témoignages de personnalités marocaines et françaises.

Adel El Fakir a saisi cette occasion pour promouvoir le Maroc en tant que destination de choix aux atouts uniques avec des valeurs fortes de solidarité, de tolérance et de partage auprès du public français qui représente le premier marché émetteur de touristes vers le Maroc.

L’ONMT donne ainsi le la sur la reprise des grands évènements internationaux sur la destination Maroc. «La stratégie de promotion et de commercialisation depuis la levée des restrictions de voyage vise à maximiser la présence et les actions afin d’accompagner la relance», souligne l’ONMT dans un communiqué.