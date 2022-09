© Copyright : DR

Le 24 septembre, la chaîne télévisée France 5 a diffusé un nouvel épisode de l’émission «Echappées Belles», consacré au Maroc et à ses villages. C’est loin des sentiers battus des villes touristiques qu’Ismaël Khelifa a fait voyager les téléspectateurs, là où la solidarité est source d’inspiration.

Parti à la découverte «des endroits aux airs de bout du monde: les villages marocains», annonce le site de la chaîne, Ismaël Khelifa y rencontre des habitants soumis à certaines difficultés, tels que l’accès au travail, à l’éducation et à la santé mais qui, pour y remédier, «font preuve d’ingéniosité et développent une grande solidarité», explique-t-on.

Ces rencontres décrites comme étant aussi «inspirantes», qu’«authentiques», mènent le reporter à Aït Ben Haddou, célèbre Ksar du sud marocain où ont été réalisés de nombreux tournages, de Laurence d’Arabie à Game of Thrones. Ici, il rencontre Loubna Mouna, une femme pilote qui a créé Tawesna, un salon de thé solidaire qui emploie quarante-quatre femmes du village. L’occasion de converser avec ces femmes qui se sont réalisées dans ce projet articulé autour de la cuisine marocaine et de déguster un burger amazigh, la spécialité de l’endroit.

Ce voyage, c’est aussi l’occasion de découvrir le sens de l’accueil des villageois dans l’arrière-pays, tels que Aïcha et Mohammed qui rêvent que leurs enfants fassent des études. Autres rencontres inspirantes, celle de l’alpiniste Zoh Eddiraa, première femme à avoir gravi le mont Toubkal, plus haut sommet du Maroc (4.167 mètres), en 1977, aujourd’hui devenue infirmière et aubergiste.

«J’ai découvert que ces petits villages offrent ce que le Maroc a de meilleur», annonce ainsi Ismaël Khelifa en préambule de son émission, à commencer par des «paysages à couper le souffle, des montagnes de l’Atlas jusqu’aux dunes du Sahara, avec des gens à la fois courageux et généreux».

Ce nouvel épisode d’Echappées Belles est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le souk de Tahannaout, le village de Tamegroute, aux portes du désert, Oualidia, Imlil, Taliouine, Brachoua, où le reporter part à la rencontre d’un barbier, d’un potier, d’agriculteurs, de nomades… Chaque escale est l’occasion de rencontrer des corps de métiers, des modes de vie différents et partout, une solidarité et une ingéniosité qui constituent une véritable source d’inspiration.