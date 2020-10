© Copyright : DR

Les difficultés financières s'aggravent pour les deux chaînes de télévision publique Soread-2M et la SNRT. Le rapport sur les entreprises et les établissements publics accompagnant la loi de finances 2021 vient rappeler que le déficit qui se creuse. Les détails.

C’est un secret de polichinelle. La situation des deux entreprises publiques de télévision, la SNRT et Soread 2M, se détériore de plus en plus. C’est ce que confirme le rapport sur les entreprises et les établissements publics accompagnant le projet de loi de finances 2021.

En attendant que l’agence de gestion des participations de l’Etat puisse voir le jour, le contrat-programme fixant les contributions de l’Etat aux finances de la SNRT et de Soread-2M, toutes deux dans une situation financière critique, devrait être renouvelé. Mais ce n’est toujours pas le cas. Le dernier contrat-programme entre les deux chaînes du pôle public et l’Etat a été signé en 2012, il y a de cela aujourd’hui neuf ans.

Le Rapport accompagnant la loi de finances, précise les résultats d’exploitation de 2019, et c’est une perte sèche pour les deux chaînes. La SNRT a enregistré un résultat de -4 millions de dirhams.

Du côté de Soread-2M, la situation financière s'avère tout aussi difficile. Même avec une part d’audience de 33,42% en 2019, le chiffre d’affaires est en diminution de 18% par rapport à 2018 et la chaîne affiche un résultat net déficitaire de -15 millions de dirhams portant les pertes cumulées à 873 millions de dirhams pour un capital social de 359 millions de dirhams.

Ces résultats financiers en berne font que les investissements des deux chaînes se réduisent comme peau de chagrin au fil des ans. L’investissement réalisé en 2019 s’élève à 234 millions de dirhams, alors que les prévisions étaient de 270 millions de dirhams, soit un taux de réalisation de 87%.

Soread 2M avait prévu en 2020 de renouveler et d’améliorer ses moyens techniques par un investissement de 50 millions de dirhams, mais ce programme a été impacté par la situation financière déjà fragile de la société.

A la SNRT, les investissements prévus en 2021 sont estimés à 200 millions de dirhams contre 195 millions de dirhams en 2022 et 195 millions de dirhams en 2023.