Kiosque360. Des sources bien informées révèlent qu’une véritable réforme du pôle audiovisuel public est actuellement en gestation. Objectifs: sortir ce dernier de sa crise profonde et faire face à «l’invasion» audiovisuelle étrangère. Indiscrétions.

C’est le quotidien Assabah qui en fait état dans sa livraison de vendredi 19 janvier et il y a de quoi espérer quant à l’avenir du pôle audiovisuel public. Ainsi, nous apprend le quotidien, un plan Marshall pour sauver nos télévisions et radios publiques est en gestation. Les plus hauts responsables de la Société nationale de radio et de télévision sont à l’oeuvre et des décisions majeures sont attendues.



Des sources bien informées, citées par le quotidien, précisent qu’il ne s’agit pas uniquement de l’aspect financier mais de tout le modèle de télévision publique qui sera revu. Un modèle à revoir de sorte à ce qu’il respecte davantage la spécificité marocaine et qu’il puisse mieux faire face à «l’invasion de médias étrangers», lit-on.



La crise profonde que vit 2M a précipité ce plan de sauvetage, indique Assabah. Il est ainsi question d’une transformation à même d’aider nos chaînes publiques à être en phase avec le nouveau modèle de développement, à rompre avec le faible niveau des productions nationales et de certains programmes. Ce sera à travers de nouveaux cahiers des charges, précise Assabah.



Le départ de hauts responsables est d’ores et déjà prévu et des demandes de mise à la retraite anticipée ont déjà obtenu leurs visas.



En attendant, la situation sur certaines chaînes publiques, notamment 2M, est alarmante et «une véritable ébullition silencieuse est en cours. Notez l’incapacité de la chaîne à s’acquitter des loyers relatifs à certains de ses bureaux et la cessation de paiement des personnes qui y travaillent», lit-on encore. La faute au peu d’engagement de l’Etat et l’absence d’un contrat-programme à même de renflouer les caisses de la chaîne. Le recul des recettes publicitaires de la chaîne n’aide pas, surtout devant l’absence d’une recapitalisation pour sauver les meubles.



Le plan de sauvetage est cependant tranché et sa mise en oeuvre ne saurait tarder. «Il y va de la place stratégique que les médias publics devraient occuper, au vu de leur rôle essentiel dans le développement à venir du pays», conclut Assabah.