Michelle Obama et Leïla Slimani (montage).

© Copyright : DR

Mardi 15 novembre 2022, alors que sortait en librairie le nouvel ouvrage de Michelle Obama, «Cette lumière en nous», l’ex-Première dame américaine a accordé une interview à deux médias français, menée par l’écrivaine et ancienne journaliste Leïla Slimani.

C’est dans une interview exclusive accordée à deux médias français, Brut. et «C à vous», l'émission diffusée sur la chaîne France 5, que Michelle Obama a fait la promotion en France de son nouvel ouvrage, Cette lumière en nous.

Dans ce livre, l’ancienne First Lady y «partage des conseils, des histoires et des stratégies efficaces pour rester optimistes et sereins face aux incertitudes du monde actuel», explique son éditeur en France, Flammarion.

Au cours d’un entretien d’une quinzaine de minutes diffusé simultanément sur les deux médias le 15 novembre 2022 à 20h45, Michelle Obama a répondu aux questions de Leïla Slimani, en dévoilant une autre facette d’elle-même, celle de la femme et de la mère derrière l’icône, en proie à des peurs et des angoisses, comme tout un chacun.

Sans prétendre posséder une formule magique capable de résoudre les maux de tous, ni présenter son livre comme un manuel d’instructions à suivre, elle partage ainsi l’idée que l’émancipation passe par le partage de nos peurs, de nos faiblesses en se libérant du désir de perfection qui nous guide.

«Parfois, c’est facile de se dire que, quand on est perçu comme un modèle, on ne doit montrer aucune faiblesse. Mais ça ne reflète pas la réalité: nous souffrons tous de la peur, nous traversons tous des épisodes dépressifs», a ainsi confié l’avocate de profession.

Evoquant le sujet de notre représentativité et de la difficulté à exister dans une culture peu représentative de toutes ses composantes, Michelle Obama a aussi partagé son expérience de femme noire au sein de la société américaine. «En tant que femme, noire, de grande taille… Il y a tant d’éléments de ma personne qui ne sont pas représentés dans la culture moderne. Les gens différents doivent montrer qui ils sont et doivent réécrire l’histoire qui est laissée de côté», a-t-elle ainsi expliqué.