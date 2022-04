© Copyright : France 5 / France Télévisions

Ce mardi soir, 19 avril 2022, la chaînée télévisée française France 5 diffusera un reportage dédié à la gastronomie marocaine, à ses spécificités et à ses secrets.

Connue et reconnue dans le monde entier, la gastronomie marocaine s’invite ce soir dans l’émission Le doc conso diffusé sur France 5. L’occasion pour les gourmands, annonce-t-on, de découvrir «la cuisine dorée du Maroc et ses mille et une épices» ainsi que «les secrets d’une des meilleures gastronomies au monde».

Cette émission haute en saveurs aura notamment pour invitée la cheffe marocaine Fatema Hal, propriétaire du restaurant marocain à Paris La Mansouria, mais aussi ethnologue de formation, célèbre pour ses conférences sur les épices et l’art culinaire marocain. Elle présentera ainsi cette cuisine «généreuse, colorée, parfumée et subtile», où «chaque épice respecte l’autre», et qui se perpétue aujourd’hui encore au Maroc dans le respect des traditions. Un patrimoine culinaire ancestral précieux, que la cheffe marocaine s’entend à préserver coûte que coûte, notamment en veillant à la protection de l’appellation d'un mélange subtil d'épices: Ras El Hanout.

Ce soir, les gourmands seront ravis : la cuisine dorée du Maroc et ses mille et unes épices s’invitent dans le Doc conso. *miam*



Rendez-vous à 21.00 pour découvrir les secrets d’une des meilleures gastronomies au monde ! pic.twitter.com/mgAZW5kjGl — France 5 (@France5tv) April 19, 2022



Mais «si la cuisine marocaine figure aujourd'hui parmi les plus appréciées des Français, elle est encore trop souvent résumée au diptyque couscous-tagine», explique-t-on sur le site de France Télévisions, en précisant qu’«elle regorge pourtant de trésors insoupçonnés».

Et de fait, la chaîne offre à voir une enquête menée de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, pour découvrir «les secrets d'une cuisine aussi riche et variée que surprenante».

Car, in fine, interroge-t-on en préambule de l'émission, «qui sait que l'huile d'argan est aussi une huile alimentaire? Qui connaît les secrets de la pastilla, plat emblématique de la ville de Fez? Qui sait que le fameux Ras el Hanout est une composition de 27 épices différentes?»… Autant de questions qui trouveront réponses dans La cuisine marocaine, épicez tout!, réalisée par Aurélia Bloch, et à regarder ce mardi 19 avril 2022, à 21 heures, sur France 5.