© Copyright : DR

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision s'apprête à construire un nouveau centre de production audiovisuelle à Tamesna, près de Rabat. Un appel d’offres pour le lancement d’études architecturales et le suivi des travaux de construction de ce centre a récemment été lancé.

L’ouverture des plis de l'appel d’offres que la SNRT vient de lancer, pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction d’un centre de production audiovisuelle à Tamesna, est prévue le 12 octobre. Le budget prévisionnel maximum pour l’exécution de ces travaux se chiffre à plus de 19,93 millions de dirhams.

Deux studios de 300 places chacun seront ainsi construits dans ce centre de production audiovisuelle de la SNRT, dont l’accès est assuré par la route P4032 et dont la surface s’élève à 3.399m2, dont 2.936m2 de surface utile.

Ce futur centre de production audiovisuelle contient notamment des locaux invités-présentateurs, deux régies de production, un magasin de décors et des ateliers de réparation et de montage. Deux parkings seront aussi mis à la disposition des visiteurs (40 places) et du personnel (20 places).

L’architecte sélectionné sera donc chargé de la conception ou la modification architecturale de ce centre et du suivi de l'exécution des travaux de construction. Il aura aussi à en contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et devra vérifier les matériaux, la fourniture et les appareillages mis sur le chantier, mais aussi veiller à leur conformité par rapport aux prescriptions du marché.