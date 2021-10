© Copyright : DR

Le gain géopolitique de la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe est «nul» mais «les autorités algériennes s'en moquent car cela leur donne une marge de manœuvre face à une opinion en attente de redistribution sociale», affirme le Journal Du Dimanche (JDD).

Dans une analyse sous le titre «Fermeture du gazoduc Maghreb-Europe: pourquoi l'Algérie imite la Russie dans la guerre du gaz», le quotidien revient sur les dessous de la décision du régime algérien dans son escalade à l'égard du Maroc, ainsi que sur ses conséquences sur l’Europe, particulièrement l’Espagne et le Portugal à l'heure où l’hiver approche et que les prix de l'énergie s'envolent.

«Les Espagnols vont-ils pouvoir se chauffer cet hiver sans avoir à payer davantage? Pas sûr. Comme annoncé au mois d'août, l'Algérie va mettre fin dimanche à l'approvisionnement du gazoduc Maghreb-Europe. Inauguré en 1996 et opéré par le géant national Sonatrach, il acheminait chaque année 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l'Espagne et le Portugal en passant par le Maroc», écrit le JDD.

«Si l'Espagne dépend de l'Algérie pour la moitié du gaz qu'elle consomme, le royaume chérifien, lui, bénéficiait de son statut de transitaire avec un péage qui lui rapportait jusqu'à 200 millions d'euros par an», souligne le journal.

«Pourquoi punir ainsi le Maroc et handicaper l'Espagne à l'heure où les prix de l'énergie s'envolent? Il aura suffi d'une petite phrase au cœur de l'été lors d'une visioconférence aux Nations unies pour mettre le feu aux poudres. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, y avait rappelé le soutien constant de son pays à "l'autodétermination du peuple sahraoui" au Sahara occidental, administré depuis 1975 par le Maroc», écrit le JDD.

Le représentant marocain avait alors répliqué que le peuple kabyle en Algérie méritait «plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination», une insulte jugée suprême à la souveraineté et à l'unité de l'Algérie, laquelle s'ajoutait aux accusations selon lesquelles le Maroc avait instrumentalisé la révolte populaire du Hirak et soutenu les incendiaires, qualifiés de «terroristes» des forêts de Kabylie.

Alger a donc unilatéralement décidé de rompre les relations diplomatiques avec son voisin. «Les frontières étaient déjà fermées, les ambassadeurs ont été rappelés, et voilà que le robinet du gaz est désormais fermé», rappelle le JDD.

«L'Algérie se recroqueville sur elle-même et se lance dans une fuite en avant en utilisant tous ses vieux réflexes de dénonciation de la main de l'étranger pour expliquer les crises qui la parcourent», analyse pour le JDD, Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES).

«Le gain géopolitique de cette nouvelle initiative est nul mais les autorités algériennes s'en moquent, car la hausse des prix du gaz et du pétrole leur donne une marge de manœuvre face à une opinion en attente de redistribution sociale», affirme Pierre Razoux.

Selon le JDD, «au Maroc, c'est peu de dire que la nouvelle a été prise avec dédain. Les autorités du nouveau gouvernement [de] Aziz Akhannouch sont même en pourparlers avec l'Espagne pour qu'elle leur renvoie par le même gazoduc inutilisé par l'Algérie ce qui contribue à sa consommation».

Selon le JDD, «la rivalité entre Alger et Rabat n'est pas nouvelle mais le Maroc, depuis quelques années, a pris l'ascendant; il est passé d'une posture défensive à une diplomatie offensive en Afrique et en particulier au Sahel, commente Flavien Bourrat, ancien responsable du programme Maghreb à l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM). Le royaume se positionne de plus en plus comme un espace afro-atlantique».

Flavien Bourrat a d'ailleurs déclaré au JDD, «il est possible que l'Algérie imite la Russie dans son utilisation du gaz en tant que levier dans les conflits politiques, comme on l'a vu récemment avec l'Ukraine ou la Moldavie».

«L'affaire est en tout cas embarrassante pour les Européens, qui voient l'Espagne, la 5e économie de l'Union, tenter de résoudre par elle-même son problème de dépendance énergétique», affirme le JDD.

«Les autorités algériennes ont promis que tout serait fait pour compenser la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe. En dopant par exemple le gazoduc Medgaz, un pipeline sous-marin entre les deux pays mais d'une contenance inférieure. Puis en multipliant les livraisons de gaz naturel liquéfié par méthaniers, ce qui est plus aléatoire compte tenu de l'actuelle rareté de ces bateaux sur le marché et ce qui devrait aussi faire augmenter les prix», souligne-t-il.