© Copyright : DR

Le journaliste Driss Ouhab est décédé ce jeudi 29 octobre à l'âge de 56 ans des suites du Covid-19 à Casablanca. Il sera inhumé au cimetière Al Ghofrane après la prière d'Addohr. Retour sur le parcours de ce professionnel des médias, figure de la deuxième chaîne, réputé pour ses multiples qualités.

Bien triste nouvelle, ce jeudi 29 octobre: Driss Ouhab est décédé ce matin à Casablanca, à l'âge de 56 ans, après avoir contracté le Covid-19. Journaliste, spécialisé dans l'audiovisuel, il a fait partie de ceux qui ont contribué à fonder 2M.

Son décès brutal, qui laisse ses anciens collègues, ses amis et sa famille sous le choc, intervient six mois seulement après celui de son père, confirme une source que Le360 a contactée.

Lauréat de l'Institut Supérieur de l'information et de la communication (ISIC) de Rabat en 1987, Driss Ouhab était connu pour sa gentillesse, son sens de la rigueur et sa générosité. En plus d'avoir fait partie des premiers journalistes à présenter le JT de 2M aux côtés d'Anas Bouslamti, en arabe, et de Touria Souaf ou Karim Dronet, en français, Driss Ouhab a aussi su transmettre avec talent ses connaissances du métier à plusieurs étudiants d'écoles de journalisme à Casablanca.

Après avoir ensuite intégré le service Sports de 2M, dans lequelle il a démontré, plusieurs années durant, de nouveaux talents de commentateur sportif, il a été nommé en tant que rédacteur en chef de Radio 2M, la station radio FM du groupe SOREAD 2M.

Il y a cinq ans, Driss Ouhab a décidé de quitter la chaîne pour se consacrer entièrement à l'enseignement et a dirigé plusieurs ateliers de formations.

Le monde des médias est en deuil. Ses collègues, ainsi que tous ceux qui ont eu ce plaisir de le connaître et de le côtoyer lui rendent de vibrants hommages sur les réseaux sociaux.